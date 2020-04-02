Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком, поделилась новыми откровениями с фанатами. На сей раз она показала своего близкого и любимого человека.

Поклонники продолжают молиться за здоровье Анастасии Заворотнюк, которая, как известно, с лета прошлого года пропала с радаров. Говорят, всему виной рак головного мозга. Однако этот диагноз близкие артистки – муж, фигурист Петр Чернышев, дочь Анна, сын Майк и мать Валентина Борисовна – так и не подтвердили. Они лишь уточнили, что речь идет о тяжелой болезни, но вдаваться в подробности не стали.

Скоро будет месяц, как начала общаться с поклонниками звезды сериала "Моя прекрасная няня" старшая наследница Анна. Она стала с завидной регулярностью публиковать различные фото и видео, подкрепляя их рассуждениями о жизни. Говорят, таким образом Аня решила заработать на лечение матери.

И если до недавнего времени Заворотнюк выкладывала кадры, на которых была запечатлена в гордом одиночестве или с подругой, то теперь к ней присоединился младший брат Майк. Анна призналась, что в детстве Майку часто от нее доставалось. "Я была не права, могла его обижать, поскольку я была старшая и вредная сестра, но вместе с тем я с такой теплотой и с такой любовью вспоминаю его маленького", – призналась Анна.

Она призналась, что гордится братом. Аня рассказала, что у Майка философский склад ума, тонкая душа, он очень чувствительный по натуре. А еще сам пишет музыку и стихи, играет на гитаре.

Заворотнюк сообщила и о младшей сестре Миле, которая появилась на свет осенью 2018 года. Анна назвала ее ангелочком и принцессой. "Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь", – призналась Анна.

В заключение Заворотнюк высказала мнение о том, что имея братьев и сестер, никогда не будешь чувствовать одиночества. "Очень хочу пройти с ними за руку на протяжении всей жизни и быть всегда друг другу в помощь и поддержкой во всем. Во всяком случае, я хочу приложить к этому все свои усилия", – пообещала дочь Анастасии Заворотнюк.

Подписчики инстаграм-аккаунта Анны рассыпались в комплиментах. Они отметили, насколько брат и сестра похожи друг на друга, при этом оба – одно лицо с их именитой матерью.