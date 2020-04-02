Хилькевич публично призналась во лжи

Анна Хилькевич опубликовала в своем микроблоге снимок теста на беременность с двумя полосками. Под постом актриса заявила, что ждет третьего малыша.
Однако на следующий день звезда опровергла новость об интересном положении. Она призналась, что это всего-навсего первоапрельская шутка. Хилькевич не ожидала такого ажиотажа. По ее словам, телефон разрывался от звонков и сообщений.
"Ребята, простите за шутку! Нет-нет, сейчас точно не время, двух дочек пока вполне хватает. Хотя, кто знает, что будет, когда карантин закончится... Но это будет уже другая история", – написала Анна в своем инстаграм-аккаунте.
Некоторые поклонники были возмущены поступком Хилькевич. "Ну не знаю! Над такими сокровенными вещами шутить?! Вам, конечно, решать. Я за Вас вчера искренне порадовалась, а сегодня?!" – высказалась недовольная подписчица.
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