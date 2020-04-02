Малолетняя дочь Лободы сутки напролет гуляет на улице во время эпидемии коронавируса

Вынужденная самоизоляция – единственная, как говорят специалисты, действенная мера по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. О жизни на карантине рассказала Светлана Лобода.

Более 30 тысяч зрителей собрал совместный эфир певицы Светланы Лободы и доктора Евгения Комаровского в социальной сети "Инстаграм". "Очень крутой эфир", – оценила его позже Лолита, землячка и подруга Лободы.

Знаменитый советский и украинский врач-педиатр, которому доверяют миллионы, на протяжении часа доходчиво рассказывал о коронавирусе, отвечал на вопросы и давал советы. Главный – все тот же "сидите дома".

Светлана Лобода, у которой из-за пандемии отменилось много концертов, врачебную рекомендацию строго соблюдает. Рассказала она и о том, чем занимаются в это непростое время ее дети.

"Ева (9 апреля ей исполнится девять лет. – Прим. ред.) на дистанционном обучении, занимается по видеосвязи, – сообщила звезда. – А Тиля (в мае Тильде будет два года – Прим. ред.) сутками бегает на улице – у нас есть свой маленький дворик". Посторонних там нет, малышка ни с кем не контактирует, все санитарные нормы строго соблюдаются, так что беспокоиться не стоит.

Напомним, что по состоянию на 2 апреля в мире насчитывается 938 373 заболевших. В России COVID-19 выявлен у 2777 человек. Об окончании смертельной пандемии специалисты пока опасаются делать предположения.