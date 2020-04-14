"Перестаньте страдать": мать Тимати упрекнула сидящих на карантине россиян

Жители России третью неделю находятся дома, большинство вынуждены работать удаленно. В социальных сетях активно обсуждается режим самоизоляции, и насколько он уместен в сложившейся ситуации в стране. Есть люди, которые критикуют действующую власть. По их мнению, государство неправильно поступает во время пандемии.
Не стала молчать Симона Юнусова, мама рэпера Тимати. В своем инстаграм-аккаунте она призвала народ не жаловаться на временные неудобства. Женщина считает, что россиянам необходимо перетерпеть режим самоизоляции и не показывать дурной пример детям.
"Уважаемые взрослые! Дети транслируют ваши мысли! Если вы перестанете "страдать", то и дети будут воспринимать создавшуюся ситуацию спокойно", – написала Юнусова.
Далее следует текст, где рассказывается о нелегкой судьбе Фриды Кало. Мексиканская художница в 18 лет получила множество переломов из-за аварии, однако смогла преодолеть трудную полосу в жизни. А сейчас в современном мире народ может пережить трудности, сидя дома с "кучей вкусной еды".
Многие поклонники не поняли, при чем здесь Фрида Кало, и о какой "куче еды" идет речь, когда в стране не каждая семья может похвастаться забитым холодильником. Симона пояснила, что слова о художнице и большом количестве продуктов питания ей не принадлежат, она просто сделала репост интересной записи в "Инстаграм". Но все равно мать Тимати отметила: "У каждого своя ситуация, но трудно всем".
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