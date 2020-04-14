"Перестаньте страдать": мать Тимати упрекнула сидящих на карантине россиян

Симона Юнусова ответила жалующимся на режим самоизоляции людям. Она предложила вспомнить народу историю Фриды Кало.

Жители России третью неделю находятся дома, большинство вынуждены работать удаленно. В социальных сетях активно обсуждается режим самоизоляции, и насколько он уместен в сложившейся ситуации в стране. Есть люди, которые критикуют действующую власть. По их мнению, государство неправильно поступает во время пандемии.

Не стала молчать Симона Юнусова, мама рэпера Тимати. В своем инстаграм-аккаунте она призвала народ не жаловаться на временные неудобства. Женщина считает, что россиянам необходимо перетерпеть режим самоизоляции и не показывать дурной пример детям.

"Уважаемые взрослые! Дети транслируют ваши мысли! Если вы перестанете "страдать", то и дети будут воспринимать создавшуюся ситуацию спокойно", – написала Юнусова.

Далее следует текст, где рассказывается о нелегкой судьбе Фриды Кало. Мексиканская художница в 18 лет получила множество переломов из-за аварии, однако смогла преодолеть трудную полосу в жизни. А сейчас в современном мире народ может пережить трудности, сидя дома с "кучей вкусной еды".

Многие поклонники не поняли, при чем здесь Фрида Кало, и о какой "куче еды" идет речь, когда в стране не каждая семья может похвастаться забитым холодильником. Симона пояснила, что слова о художнице и большом количестве продуктов питания ей не принадлежат, она просто сделала репост интересной записи в "Инстаграм". Но все равно мать Тимати отметила: "У каждого своя ситуация, но трудно всем".



