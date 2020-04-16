"Лучший секс в моей жизни": бойфренд Бузовой пустил зрителей в их спальню

Молодые люди начали встречаться летом прошлого года, однако до декабря они не подтверждали слухов о романе. Сейчас влюбленные уже живут вместе. Пара с удовольствием показывает на камеру чувства: поклонники в подробностях могут рассмотреть, как целуется Ольга Бузова.
Однако долгое время "голубки" не пускали зрителей в святая святых – в спальню. И певица, и ее молодой человек отказывались отвечать на вопросы интимного характера. Но во время последнего интервью Давид Манукян все же сдался и поделился подробностями.
Артист пришел в гости на шоу рэпера Басты "Вопрос ребром". Мужчина отметил, что у них с Ольгой Бузовой до сих пор длится букетно-конфетный период – они много времени проводят вместе и часто занимаются сексом. По заверению DAVA, в плане утех певице нет равных. Для него близость с телеведущей является бесценной, а качеству ласк парень ставит десять баллов из десяти. Также музыкант добавил, что последний раз они делали "это" утром перед съемками программы.
"Лучший секс в моей жизни, а мне есть, с чем сравнить", – лукаво отметил Манукян.
Мужчина заявил, что негативно относится к изменам, и сейчас в его постели есть место только для Ольги Бузовой. При этом Давид считает, что личная жизнь на то и личная – "постельные" подробности должны оставаться между двумя людьми.
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