"Пять лет": Бузова выставила напоказ дочку от Манукяна

Ольга Бузова не скучает на карантине, который ввели из-за пандемии коронавируса. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" ошеломила фанатов новой публикацией.

Ольга Бузова продолжает развлекаться в самоизоляции. На сей раз она решила пофантазировать, как будет выглядеть их с блогером Давидом Манукяном общий ребенок. В популярном платном мобильном приложении звезда телешоу "Дом-2" загрузила свое фото, снимок любимого мужчины и получила изображение их потенциального малыша. Правда, почему-то получился сразу пятилетний ребенок.

"У нас с Давидом будет ребенок! Когда-нибудь точно будет. Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!" – заявила Ольга Бузова. Поклонники неоднозначно отнеслись к публикации. Одни бросились скачивать приложение, другие нашли странной внешность полученного ребенка, третьи и вовсе сочли, что девочка совсем не похожа на Бузову и Манукяна.

Более того, многие подписчики заявили, что ребенок больше похож на старшую дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариелу. Напомним, что недавно стало известно, что одна из самых, как казалось, гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса подала на развод.

Отметим, что многочисленные поклонники ждут не дождутся, когда Ольга Бузова забеременеет. Поющая ведущая активно педалирует эту тему. Так, недавно она выложила фото, на котором предстала с большим животом. Фанаты пришли в восторг, хотя и быстро сообразили, что это розыгрыш. В комментариях они отметили, что Ольге очень идет быть такой кругленькой.

20 января Бузовой исполнилось 34 года. К этому возрасту звезда телепроекта "Дом-2" добилась бешеной популярности, оформила развод, записала несколько песен, которые стали хитами. После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова долго была одна. Но недавно она встретила блогера Давида Манукяна, с которым очень счастлива. Впрочем, в Сети то и дело говорят, будто этот роман всего лишь пиар.