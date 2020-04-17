Хрустящая деформированными суставами Волочкова шокировала народ

Несмотря на карантин, введенный из-за коронавируса, Анастасия Волочкова продолжает заниматься по нескольку часов, чтобы поддерживать великолепную форму. В результате, после тренировки у нее страшно хрустят суставы на пальцах, отчего поклонники приходят в ужас.

Пока простые люди и знаменитости пытаются наладить новую жизнь из-за вынужденной самоизоляции, Анастасия Волочкова, по ее словам, живет своей обычной жизнью. Скандально известная балерина утверждает, что в ее существовании ничего не изменилось с тех пор, как был введен карантин. Артистка по-прежнему просыпается, когда хочет, занимается в спортивном зале и за балетным станком, парится в баньке и охлаждается в ледяной купели.

"Так здорово, что у меня есть свой балетный зал, где всегда в уединении я могу поддерживать форму.🙏 Это место моей медитации и творчества", – похвалилась Анастасия Волочкова. Впрочем, отметила она, все же есть некоторые изменения. Она пока не может радовать фанатов и зрителей своими выступлениями и благотворительными концертами. Отметим, что до недавнего времени Настя гастролировала по Подмосковью с программой "Балерина в зазеркалье цирка".

"Но скоро все наладится и мы снова будем вместе!" – не унывает Анастасия Волочкова. Чтобы быть во всеоружии, когда наконец карантин снимут, балерина регулярно и подолгу занимается. Артистка совсем не бережет себя.

"Несмотря на то, что пуанты-это моя самая любимая и драгоценная обувь, освободить от них ножки после 2,5 часов занятий и репетиции, это так приятно.😊 Суставы на моих стопах за десятилетия труда, конечно, деформированы.. И следы от ленточек на щиколотках остаются еще в течение пару часов.. Но, согласитесь, что натруженные мозоли на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злопыхателей", – заявила балерина.

В подтверждение своих слов Анастасия Волочкова у себя в инстаграм-аккаунте опубликовала видео, которое сняла после тренировки. Облаченная в одно лишь небесно-голубое боди балерина крупным планом сняла свои ноги, с которых не без труда сняла пуанты.

Продемонстрировав невероятно длинные пальцы на ногах, Анастасия Волочкова всем телом на них облокотилась, в результате чего те страшно и оглушительно хрустнули. Впрочем, судя по недрогнувшему лицу артистки, очевидно, это это не принесло ей никакого дискомфорта. Несмотря на то, что Анастасия закрыла комментарии ко всем своим видео и фото (даже самым горячим), поклонники в Сети не смогли сдержать неприятного удивления и даже ужаса, прокомментировав этот ролик.