"Поджарый гастарбайтер": изнуряющая диета сделала из Волочковой мужчину

Лена Миро никогда не выбирает выражения, когда высказывается насчет той или иной звезды. На этот раз владелица блога в "Живом журнале" прокомментировала недавнюю публикацию Анастасии Волочковой, которая рассказала о своем методе похудения и продемонстрировала фигуру.
Чтобы выглядеть безупречно, балерина каждый день уделяет время репетициям, посещает баню и купель. По утрам иногда пьет острый овощной бульон, а вечером – два вареных всмятку яйца. Также в рацион Анастасии входят легкие салаты.
Миро гневно высказалась насчет такой диеты. Она считает, что Волочкова стала выглядеть ужасно и похожа на "поджарого гастарбайтера", которого не захочет звать в постель "даже самый убежденный гомосексуалист". Блогер не находит метод похудения Анастасии действенным и полезным, ведь это всего лишь голодание.
"Изможденная, мосластая баба – это антисекс", – написала Лена.
Она призвала народ не слушать таких знаменитостей, как Волочкова, которые, не имея реального опыта, стали экспертами в похудении. Миро посоветовала рекомендующим странные диеты звездам "лучше по-тихому спиваться",
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