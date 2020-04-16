"Поджарый гастарбайтер": изнуряющая диета сделала из Волочковой мужчину

Анастасия Волочкова хоть и ограничила комментарии в своем инстаграм-аккаунте, но танцовщица не сможет оградиться от критики известной сплетницы рунета Лены Миро. Блогер прошлась по балерине за ее странные методы похудения и раскритиковали внешний вид.

Лена Миро никогда не выбирает выражения, когда высказывается насчет той или иной звезды. На этот раз владелица блога в "Живом журнале" прокомментировала недавнюю публикацию Анастасии Волочковой, которая рассказала о своем методе похудения и продемонстрировала фигуру.

Чтобы выглядеть безупречно, балерина каждый день уделяет время репетициям, посещает баню и купель. По утрам иногда пьет острый овощной бульон, а вечером – два вареных всмятку яйца. Также в рацион Анастасии входят легкие салаты.

Миро гневно высказалась насчет такой диеты. Она считает, что Волочкова стала выглядеть ужасно и похожа на "поджарого гастарбайтера", которого не захочет звать в постель "даже самый убежденный гомосексуалист". Блогер не находит метод похудения Анастасии действенным и полезным, ведь это всего лишь голодание.

"Изможденная, мосластая баба – это антисекс", – написала Лена.

Она призвала народ не слушать таких знаменитостей, как Волочкова, которые, не имея реального опыта, стали экспертами в похудении. Миро посоветовала рекомендующим странные диеты звездам "лучше по-тихому спиваться",