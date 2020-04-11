"Скотоложество": Тарзан залез между ног слону

Сергея Глушко (Тарзан) раскритиковали за довольно пошлую шутку. Мужа певицы Наташи Королевой призвали начать вести прилично.



В своем инстаграм-аккаунте артист опубликовал фото с искусственным слоном. Себя же он представил в виде детеныша животного, вылезающего из материнской утробы.

В подписи к снимку Сергей Глушко отметил, что это кадр не для слабонервных. Фолловеры неоднозначно отнеслись к юмору знаменитости. Большинству ре показался странным и неприличным.

Многие оставили нелестные комментарии под публикацией Тарзана. "Скотоложество", – написал один из пользователей соцсети. Другие желчно отметили, что, судя по поведению стриптизера, короновирус атакует не только легкие но и головной мозг.

Отметим, что Сергей Глушко любит провоцировать публику эпатажными кадрами. То танцор снимается полностью обнаженным, то дает знаменитой жене поводы для ревности.

Как писали "Дни.ру", Тарзана не раз ловили на флирте с актрисой Эвелиной Бледанс. В частности, они записывали совместного видео, на котором артистка сидит на шее у Сергея Глушко, а тот при этом приседает.