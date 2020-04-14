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"В шею вставлена трубка": медики шокировали подробностями состояния Бабкиной

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина с начала апреля пребывает в одной из столичных клиник. Некоторое время женщина находилась в искусственной коме. Сейчас ее привели в сознание, однако она все еще подключена к ИВЛ. 
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Накануне появилась информация о том, что артистке стало лучше. Якобы певица пришла в себя и удивилась, что проспала целую неделю. Однако информация оказалась недостоверной. Медики все еще искусственно вентилируют легкие знаменитости. 

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Правда, улучшения все же есть. Например, температура артистки стабилизировалась на отметке в 36,5. Женщина периодически приходит в сознание, реагирует на вопросы и выполняет команды медиков. Однако с врачами может общаться только с помощью жестов. "Она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка", – сообщил источник изданию StarHit. Да и питается звезда исключительно через зонд, так что вряд ли может потребовать жареной картошки, как сообщали в ряде СМИ.

Врачи пока не могут сделать положительных прогнозов относительно состояния Надежды Бабкиной. Впрочем, ситуация и не ухудшается. На данный момент легкие поражены более чем наполовину. "Это очень тяжелая форма", – заверяет аноним из медперсонала. 

Есть предположение, что состояние Бабкиной стало настолько плачевным, потому что первое время женщина пыталась заниматься самолечением. Артистка при появлении симптомов надеялась справиться с помощью народных средств, однако это только усугубило ситуацию. Также у звезды есть ряд проблем с щитовидкой и гипертония.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 14 апреля 2020, 17:42
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