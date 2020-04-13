Довела себя: у балующейся запрещенными веществами Бони "провалились" глаза

Женщина решила побеседовать с фолловерами о бьюти-процедурах. В условиях самоизоляции многие дамы грустят без салонов. Некоторые боятся, что к концу карантина из красоток превратятся в курагу. Видимо, только не Виктория Боня.
Она нашла способ быть здоровой и красивой без помощи косметологов. Как отметила звезда, несколько лет назад она столкнулась с тем, что у нее "провалились" глаза. Ведущей перестали помогать инъекции ботокса, филлеры и прочие временные меры в борьбе с морщинами.
По мнению Виктории Бони, все дело было в том, что у нее были ослаблены глазные мышцы. Она решила заняться упражнениями, чтобы вернуть связки в тонус. Как отметила звезда, ей удалось за пять лет восстановить упругость кожи без помощи пластики.
Впрочем, как уверяет теледива, комплекс также помогает скорректировать зрение и предотвращает проблемы с близорукостью и дальнозоркостью. Для примера женщина показала свое фото, датированное 2015 годом. "И да, пять лет назад я выглядела гораздо хуже, чем сейчас. Для того, чтобы исправить это, я искала самые эффективные упражнения и собирала их по крупицам из различных источников!" – уверяет знаменитость.
Виктория Боня призвала подписчиц заниматься по особой технике. "Можно сколько угодно ходить к косметологам, делать пластические операции, получать поверхностный и временный эффект, который будет требовать еще больших объемов, но если мышцы слабые, не сработает ничего", – уверена теледива.
Напомним, недавно в студии шоу "Прямой эфир" женщина рассказала, что уже порядка 15 раз проходила "тайный обряд" очищения. Она неоднократно летала в Перу, чтобы выпить отвар аяваска. Вещество запрещено в России, так как признано наркотическим.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Образование на головке члена
Жить вместе
Что будет с экономикой?
Жить или не жить?