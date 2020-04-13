Довела себя: у балующейся запрещенными веществами Бони "провалились" глаза

Виктория Боня славится страстью к нетрадиционной медицине. Любительница галлюциногенного напитка аяваска поделилась с подписчиками инстаграм-аккаунта очередной альтернативной практикой.

Женщина решила побеседовать с фолловерами о бьюти-процедурах. В условиях самоизоляции многие дамы грустят без салонов. Некоторые боятся, что к концу карантина из красоток превратятся в курагу. Видимо, только не Виктория Боня.

Она нашла способ быть здоровой и красивой без помощи косметологов. Как отметила звезда, несколько лет назад она столкнулась с тем, что у нее "провалились" глаза. Ведущей перестали помогать инъекции ботокса, филлеры и прочие временные меры в борьбе с морщинами.

По мнению Виктории Бони, все дело было в том, что у нее были ослаблены глазные мышцы. Она решила заняться упражнениями, чтобы вернуть связки в тонус. Как отметила звезда, ей удалось за пять лет восстановить упругость кожи без помощи пластики.

Впрочем, как уверяет теледива, комплекс также помогает скорректировать зрение и предотвращает проблемы с близорукостью и дальнозоркостью. Для примера женщина показала свое фото, датированное 2015 годом. "И да, пять лет назад я выглядела гораздо хуже, чем сейчас. Для того, чтобы исправить это, я искала самые эффективные упражнения и собирала их по крупицам из различных источников!" – уверяет знаменитость.

Виктория Боня призвала подписчиц заниматься по особой технике. "Можно сколько угодно ходить к косметологам, делать пластические операции, получать поверхностный и временный эффект, который будет требовать еще больших объемов, но если мышцы слабые, не сработает ничего", – уверена теледива.

Напомним, недавно в студии шоу "Прямой эфир" женщина рассказала, что уже порядка 15 раз проходила "тайный обряд" очищения. Она неоднократно летала в Перу, чтобы выпить отвар аяваска. Вещество запрещено в России, так как признано наркотическим.