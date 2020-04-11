"Плохие артисты": истерику Муцениеце из-за зверств Прилучного посчитали мерзкой постановкой

Пользователи Сети нашли подвох в душераздирающем видеообращении актрисы, пожаловавшейся на Павла Прилучного. Некоторые посчитали, что Агата Муцениеце врет.

В своем ролике звезда рассказала о неадекватном поведении супруга. Однако внимательные зрители обнаружили на записи в отражении зеркала странную фигуру. По их мнению, это мог быть сам Павел Прилучный.

"Возможно, я параноик, шиза и ищу подвох в ситуации с Агатой. Но. Кто там сидит и отражается в зеркале? Не Павел ли?". Плохие артисты", – написал один из фолловеров. Таким образом истерику Агаты Муцениеце расценили не более чем плохую постановку. Другие же предположили, что это могла быть мать актрисы.

Как писали "Дни.ру", знаменитость не хотела выносить сор из избы, но поняла, что должна сделать публичное заявление. По словам Агаты Муцениеце, все время нахождения на самоизоляции Павел Прилучный пьет, не просыхая. Актриса сообщила, что муж поднял на нее руку и выгнал из дома с детьми, несмотря на карантин.

Напомним, на заявления артистки отреагировала агент Павла Прилучного Екатерина Сычева. "Это глупость и вранье", – прокомментировала скандальную ситуацию помощница актера.

В феврале 2020 года стало известно, что звездная пара собирается разводиться. По слухам, причиной стало рукоприкладство Павла Прилучного и измены супруге.

