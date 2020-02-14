"Валентиновый Сергей": оголившийся Глушко взбудоражил россиян

Муж Наташи Королевой опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пикантный снимок, поздравив при этом фолловеров с Днем святого Валентина. Так Тарзан делает каждое 14 февраля.
Судя по фото почти пятидесятилетнего Сергея Глушко, он держит себя в прекрасной форме, тренируясь почти ежедневно. Удалось ему сохранить чувство юмора и юношеский задор.
Супруг певицы явно взбудоражил в россиянках романтические чувства. Они оставили под постом звезды восхищенные комментарии и более тысячи лайков. Подписчики пожелали Сергею Глушко взаимной любви и передали привет Наташе Королевой.
"Сердечный валентиновый Сергей", "Классный", "Вы шикарный", – написали поклонницы Тарзану. Отметим, что Сергей Глушко – прекрасный пример того, что талантливый человек многогранен. Свой творческий путь он начал в качестве бодибилдера и стриптизера, но вскоре стал популярен и успешен как певец и актер.
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