"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного

Нашлись свидетели омерзительной ссоры Павла Прилучного и с женой. Они были шокированы тем, как себя ведет звезда сериала "Мажор".



Помимо соседей, для которых жизнь знаменитой пары, как открытая книга, очевидцами поведения актера стали многие поклонники. Пользователи Сети видели злополучный эфир, где Павел Прилучный отнимает у Агаты Муцениеце телефон.

Россияне рассказали, что артист подошел к супруге, которая вела прямой эфир с другом, и стал ругаться матом. "Мне было за нее страшно", – цитирует одну из зрительниц "7Дней".

Также поклонники звездной четы обсудили то, что Павла Прилучного есть проблемы с алкоголем. Они вспомнили случай, когда артист заснул в чужой машине и смог сразу из нее выйти, когда пришел владелец автомобиля.

Припомнили они и публикации, где сообщалось, что Агата Муцениеце подала заявление в полицию, заявив об избиении. Правда, потом артистка отрицала, что Павел Прилучный ее колотил.

Напомним, ранее Агата Муцениеце сделала шокирующее заявление. В видеообращении в "Инстаграм" она рассказала, что Павел Прилучный уже десять дней "не просыхает". По словам звезды, муж поднял на нее руку, довел до слез детей и ночью выгнал их из дома, несмотря на всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса.