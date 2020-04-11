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"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Нашлись свидетели омерзительной ссоры Павла Прилучного и с женой. Они были шокированы тем, как себя ведет звезда сериала "Мажор".
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Помимо соседей, для которых жизнь знаменитой пары, как открытая книга, очевидцами поведения актера стали многие поклонники. Пользователи Сети видели злополучный эфир, где Павел Прилучный отнимает у Агаты Муцениеце телефон. 

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Россияне рассказали, что артист подошел к супруге, которая вела прямой эфир с другом, и стал ругаться матом. "Мне было за нее страшно", – цитирует одну из зрительниц "7Дней". 

Также поклонники звездной четы обсудили то, что Павла Прилучного есть проблемы с алкоголем. Они вспомнили случай, когда артист заснул в чужой машине и смог сразу из нее выйти, когда пришел владелец автомобиля.

Припомнили они и публикации, где сообщалось, что Агата Муцениеце подала заявление в полицию, заявив об избиении. Правда, потом артистка отрицала, что Павел Прилучный ее колотил.

Напомним, ранее Агата Муцениеце сделала шокирующее заявление. В видеообращении в "Инстаграм" она рассказала, что Павел Прилучный уже десять дней "не просыхает". По словам звезды, муж поднял на нее руку, довел до слез детей и ночью выгнал их из дома, несмотря на всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса.

Автор: 11 апреля 2020, 10:43
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
Ответить
Плохой муж? Заведись и найди лучшего! Нечего пиариться и хайповать на своих семейных неурядицах! В ссорах всегда виноваты дыое, а не не один. А женщина должна сглаживать все острые углы, а не заострять их! Похоже, литовский гонор не дает Агате мудрости в выстраивании семьи! Думает, что сейчас пропиариться и прыгнет в какое нибудь скандальное шоу по примеру брошенки Барановской!
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