"Извращенец": развалившийся без трусов Садальский показал булочки брата

Артист поздравил подписчиков с Днем братьев и сестер. В честь праздника мужчина сделал коллаж из нескольких снимков со своим двоюродным родственником. В посте Станислав Садальский написал посвящение, процитировав стихотворение Даниила Хармса.
"Доедая с маслом булку,
Братья шли по переулку", – начинается четверостишье.
Как отметил актер, рифмованные строчки про хлеб как нельзя лучше описывают кузена. Оказывается, родственник занимается бизнесом – владеет сетью булочных.
Правда, внимание фолловеров привлекли вовсе не фотографии мучных изделий. Подписчики были в шоке от откровенного снимка, который Станислав Садальский добавил в коллаж. На кадре они с братом абсолютно голые сидят на диване, прикрывая причинные места фартуками... с изображением мужских половых органов.
Принт на ткани имитирует фигуры античных статуй. Поклонники тут же отреагировали на провокационное фото. "Желаемое за действительное (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дураки", "Когда своего нет, людям свойственно придумывать, дорисовывать", "Извращенец", "Интим должен быть интимом, не на показуху, наоборот показывает озабоченность при малых возможностях, силах", – отметили в комментариях.
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