Звезда "Голоса" разоткровенничалась о суррогатном материнстве

Настя Спиридонова раскрыла подробности личной жизни в интервью "Дням.ру". Участница шоу "Голос" высказалась о сексе с мужем и грядущем материнстве.

В Сети ходили слухи о том, что из-за напряженного рабочего графика интимные отношения с супругом – для певицы редкость. Со смущением она заверила, что секс у них все же бывает, а вот о его частоте решила умолчать.

"Я не могу сказать, это военная практически тайна. Все хорошо… Но я скажу так: ситуация налаживается", – поделилась Настя Спиридонова. Что касается материнства, то пока 33-летняя звезда шоу "Голос" точно не определилась с конкретной датой этого радостного события.

"Я бы очень хотела сама знать об этом, потому что… скажу так: работаю в этом направлении вместе с мужем", – с иронией отметила исполнительница. При этом она добавила, что возможность суррогатного материнства не рассматривает. "Я же еще молодая и прекрасная, и, слава Богу, здорова. Поэтому, думаю, это просто дело времени, проблемы пока не вижу. Суррогатное материнство – это когда тебе возраст и здоровье не позволяет или не получается ЭКО", – разоткровенничалась участница шоу "Голос".

Также рыжеволосая красотка заверила, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. "Ни в коем случае. И грудь своя", - гордо заявила Настя Спиридонова.

Вокруг звезды шоу "Голос" много поклонников. Однако она уверяет, что всегда была верна своего мужу-однокласснику. Вместе с тем, певица сообщила, что очаровать ее можно в одном случае: нося на руках.