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Сижу на грибах: Цой откровенно о своей зависимости

Анита Цой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во время самоизоляции певица начала вести эфиры в "Инстаграм" со специалистами в области медицины из Южной Кореи. Певица уверена: самое ценное в условиях пандемии – профессиональные советы. 
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Южной Корее коварный коронавирус удалось победить – новых случаев заражения там почти не фиксируется. В эфире у Аниты Цой врачи не только рассказали, как справились с бедой, но и поделились уникальными советами по профилактике и укреплению иммунитета в условиях пандемии.

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Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Одной из тем разговора стали иммуноукрепляющие продукты. Цой с удивлением узнала от корейских медиков, что таковым относятся грибы. После эфира певица перевела семью на блюда из них – "подсадила" и мужа, и сына. В ход пошли запасы замороженных грибов. Их Анита не только собирает на своем подмосковном участке, но и разводит.

"Несколько лет я занимаюсь культивацией грибов и уже не могу без этого, – призналась артистка. – Собираю в большое ведро грибные очистки – все, что остается после переработки. Заливаю водой с сахаром и оставляю на несколько дней. Весь этот "суп" начинает бродить, а потом я выливаю его под деревья. На следующий год собираю неплохой урожай, даже не выходя в лес. Теперь, когда корейские медики во время эфира рассказали мне и тысячам зрителей о волшебных иммунных свойствах грибов, буду наращивать производство".

Автор: 10 апреля 2020, 12:32
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