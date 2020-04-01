"Слащаво и помпезно!": Маркл подверглась нападкам за свою работу

Все с замиранием сердца ждут выхода документального фильма о дикой природе Африки под названием "Слон". Ведь его озвучивала экс-герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Премьера картины еще не состоялась, но критикам уже удалось увидеть ее. И их реакция оказалась не самой лучшей.

Один эксперт заявил, что Маркл переигрывает. Другой назвал работу Меган ненатуральной и безвкусной. "Слащаво и помпезно!" – резюмировал третий.

В итоге максимальной оценкой критиков стало три "звезды". Это буквально разбило все мечты и надежды супруги принца Гарри. Ведь актриса рассчитывала, что после столь долгого перерыва в карьере ее возвращение станет триумфом. Но, увы, она не получила признания.

Кроме того, сейчас будущее Маркл и ее мужа туманно. Ведь супруги рассчитывали, что после успешной работы Меган она вновь начнет получать заманчивые предложения, что принесет внушительные финансовые плоды в их семейный бюджет.

Несколько месяцев назад принц Гарри и его жена заявили о желании отказаться от королевских обязанностей. И им это удалось. Теперь они не имеют никакой материальной помощи от членов семьи, так как стали полностью независимыми.