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"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Шоу-бизнес

"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой

Ксения Собчак. Фото: sobchakprotivvseh. ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак решила взять интервью у создателя реалити-шоу "Дом-2". Валерий Комиссаров рассказал женщине, почему выбрал Ольгу Бузову в качестве ведущей скандальной программы.
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Мужчина отметил, что жена Константина Богомолова пленила его, потому что универсальна. "Как в джазе не бывает лишних нот, как в сексе не бывает лишних поз", – описал свое отношение к Собчак шоумен. 

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ольгу Бузову продюсер привлек к участию в "Доме-2",  так как считает девушку неким символом для россиян. "Я обожаю ее. Она такой Емеля-дурачок, который говорит: "Езжайте-ка, ведра, сами". Те, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, а на самом деле она умная", – отметил Валерий Комиссаров. 

Шоумен уверен, что на женщин Бузова действует как антидепрессант. По мнению мужчины, представительницы слабого пола при взгляде на Ольгу думают: раз такая, как она, смогла достичь успеха, то и у них получится. "Поэтому я повышаю самооценку зрителей", – пояснил Комиссаров. 

Как отметил продюсер, Бузова всегда замечает вокруг мужчин, которые в сотню раз хуже ее самой. Такое качество находит отклик в сердце у простых людей. "У нее на лбу написано: "Всегда будет сложно в личной жизни". Она слабая, она хочет рядом настоящего сильного мужика. Бузовой нужен такой прям мужик, мужик, мужик – остальное неважно. Поэтому она обманывается в любви", – дал свою оценку Валерий Комиссаров в эфире "Осторожно, Собчак".  

Продюсер считает: успех Ольги именно в том, что "бабам нравится видеть в ней себя". Девушкам приятно знать, что среди известных личностей есть такие же восторженные неудачницы в любви. 

Автор: 1 апреля 2020, 14:59
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Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Антон очнись,проспись и хоть немного подумай Ваши накрутки,покупки подписчиков ботов УЖЕ так понятны и раздражают своим враньем Вы, что делаете это в угоду тупой? Но это не приведет к хорошему логическому завершению Остановитесь пока вас не стали проверять ВСЕ ДАВНО ПОНЯТНО,ЧТО ЭТО ЛОЖЬ и УЖЕ КОМУ ТО ТОЧНО ЗАХОЧЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ Пусть у тупой нет мозгов,но вы то подумайте надо вам за эту дурь с накруткой нести какое то наказание
Гость
Ответить
Гость
Ошалел что ли продюсер?бузова-символ Россиян?Такое даже в алкогольном бреду не ляпнеш.бузова-позор Росси,вот это звучит!
Все понятно,что комиссаров вспоминает добрыми словами Бузову Вспоминает старичок,как бегала по ночам к нему Бузова за должностью ведущей Д2 Вспоминают участники того времени,что были удивлены почему вдруг это невзрачное чудовище Бузова стала ведущей " Работала "хорошо Конечно набралась,научилась,как правильно обслуживать клиентов притона ,и по науке обслуживала Комиссарова Так с Митрофановым Посмотрите фото Митрофанов и бузова,как она облизывает толстого борова, за его толстый кошелек Вот так всю свою жизнь она построила на раздвигание ног ,перед нужными мужиками Главное знает приемы <цензура>
Гость
Ответить
Ошалел что ли продюсер?бузова-символ Россиян?Такое даже в алкогольном бреду не ляпнеш.бузова-позор Росси,вот это звучит!
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