"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой

Ксения Собчак решила взять интервью у создателя реалити-шоу "Дом-2". Валерий Комиссаров рассказал женщине, почему выбрал Ольгу Бузову в качестве ведущей скандальной программы.

Мужчина отметил, что жена Константина Богомолова пленила его, потому что универсальна. "Как в джазе не бывает лишних нот, как в сексе не бывает лишних поз", – описал свое отношение к Собчак шоумен.

Ольгу Бузову продюсер привлек к участию в "Доме-2", так как считает девушку неким символом для россиян. "Я обожаю ее. Она такой Емеля-дурачок, который говорит: "Езжайте-ка, ведра, сами". Те, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, а на самом деле она умная", – отметил Валерий Комиссаров.

Шоумен уверен, что на женщин Бузова действует как антидепрессант. По мнению мужчины, представительницы слабого пола при взгляде на Ольгу думают: раз такая, как она, смогла достичь успеха, то и у них получится. "Поэтому я повышаю самооценку зрителей", – пояснил Комиссаров.

Как отметил продюсер, Бузова всегда замечает вокруг мужчин, которые в сотню раз хуже ее самой. Такое качество находит отклик в сердце у простых людей. "У нее на лбу написано: "Всегда будет сложно в личной жизни". Она слабая, она хочет рядом настоящего сильного мужика. Бузовой нужен такой прям мужик, мужик, мужик – остальное неважно. Поэтому она обманывается в любви", – дал свою оценку Валерий Комиссаров в эфире "Осторожно, Собчак".

Продюсер считает: успех Ольги именно в том, что "бабам нравится видеть в ней себя". Девушкам приятно знать, что среди известных личностей есть такие же восторженные неудачницы в любви.