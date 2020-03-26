"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA

Ольга Бузова пришла в студию ютуб-шоу "Алена, блин!". Артистка поделилась подробностями своей личной жизни.

Певица рассказала, как начинались ее отношения с исполнителем Давидом Манукяном, более известным как DAVA. Девушка назвала их первым свиданием вечер, когда она вернулась в Москву после проекта "План Б". Молодой человек сделал ей сюрприз – заказал цветы и специально прилетел в столицу из другого города, чтобы порадовать Ольгу Бузову.

Звезда после предательства Дмитрия Тарасова старается не думать о плохом. "Я могу себе позволить любить того, кого хочу", – заявила артистка. Девушка отметила, что у них с Манукяном нет друг от друга секретов. Она верит в искренность чувств парня. "Я люблю и чувствую, что я любима", – считает артистка.

Ольга Бузова призналась, что готова к семье с DAVA. Телезвезда видит парня супругом и отцом своих детей. "Я с 17 лет хотела замуж. За Романа Третьякова хотела – это ж ужас!" – вспоминает певица. Однако девушка уверена, что штамп в паспорте не дает никаких гарантий.

"Три кита, на которых строятся отношения, – доверие, уважение, любовь. Кто-то говорит, что после свадьбы мужчина как-то по-другому начинает относиться. Я вижу, как сейчас Давид ко мне относится серьезно. Я знаю, что он хочет меня взять в жены", – призналась Ольга Бузова. "Предложение уже сделал?" – уточнила ведущая шоу "Алена, блин!".

"А может, мы уже поженились!" – выпалила звезда.