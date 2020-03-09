Полуобнаженный Тарзан предался любовным забавам с девушкой на глазах у Королевой

8 марта в "Крокус Сити Холле" состоялась премьера шоу Сергея Глушко "50 оттенков серого". Полуобнаженный Тарзан демонстрировал различные трюки на сцене и приглашал очевидцев присоединиться к действу.
На видеозаписи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как стриптизер выводит из зрительского зала девушку, после чего укладывает ее на сцену и начинает имитировать половой акт. Провокационный номер привел публику в восторг, сообщает "Комсомольская правда".
Любопытно, что в тот момент в зрительском зале сидела жена Сергея Глушко – певица Наташа Королева. Судя по всему, откровенная сцена ее ничуть не смутила. Чуть позже артистка сама вышла на сцену и исполнила несколько композиций.
Напомним, что супруги живут вместе уже около 17 лет. За эти годы Наташа Королева не раз говорила о том, что ее не волнует, каким образом ее муж зарабатывает на жизнь. Однако исполнительница не хочет, чтобы ее сын Архип пошел по стопам отца.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы бесполезный подарок?
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Одиночество- <цензура>!
Помощь родному человеку
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Дискриминация азиатов
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Коронавирус в Москве