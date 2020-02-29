"Жены уходят от мужей": Глушко сделал неожиданное заявление

Накануне Сергей Глушко принял участие в программе "Вечерний Ургант". Во время беседы ведущий поинтересовался у артиста, приготовил ли он уже сюрприз для своей жены в честь 8-го марта. "Я обычно думаю об этом, начиная с 5-го", – с улыбкой признался гость.
После этого Иван Угант предложил Сергею Глушко преподнести Наташе Королевой нетипичный подарок. Ведущий пригласил актера сесть за гончарный круг и сделать вазу из глины.
В какой-то момент заготовка ведущего "покосилась", и он пожаловался гостю: "У меня ушла ваза". Ответ Сергея Глушко оказался весьма неожиданным. "Так бывает. Обычно, правда, жены уходят от мужей", – отметил он.
Заявление артиста устроило переполох среди поклонников. Многие заподозрили, что в отношениях Сергея Глушко с супругой Наташей Королевой наступил непростой период. Распространились слухи о расставании пары, сообщает "7Дней".
Напомним, актер Сергей Глушко и певица Наташа Королева официально оформили отношения в августе 2003 года. Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге. Супруги воспитывают 18-летнего сына Архипа.
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