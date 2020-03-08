Расстегнул бюстгальтер: Светлаков помог Брежневой оголиться

Знаменитости приняли участие в юмористическом ютуб-шоу "Comment out". В рамках проекта Брежневу поставили перед выбором: оставить скотский комментарий в соцсетях композитора Игоря Николаева, либо согласиться на наказание.
Немного поразмыслив, Вера решила не писать Игорю гадостей. Артистке предстояло вытерпеть неприятную процедуру: вакуумные массажные банки на спине.
Брежневой пришлось снять верх наряда. Когда артистка разместилась на кушетке, к ней подбежал соперник, Сергей Светлаков. Комик помог Вере расстегнуть бюстгальтер. Когда юморист справился с замком, он прокричал: "Руки-то помнят!".
Отметим, что Вера Брежнева стоически перенесла наказание. По лицу артистки было несложно понять, что процедура доставляет ей дискомфорт. Более того, после банок на спине знаменитости остались красные пятна.
Интересно, как на полуобнаженную Веру Брежневу в кадре отреагировал ее муж, композитор Константин Меладзе. Оценил ли музыкант смелую выходку супруги?
Напомним, в середины прошлого лета в Сети не утихают слухи о проблемах в семье Брежневой и Меладзе. Говорили, что музыкант завел любовницу, естественно, никаких прямых доказательств у сплетников не было. Между тем злопыхатели твердят, что дыма без огня не бывает.
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