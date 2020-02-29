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Брежнева заговорила о ребенке от Меладзе

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Певица Вера Брежнева призналась, что задумывалась о появлении малыша в семье. Артистка готова еще раз стать матерью.
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Вера Брежнева замужем за продюсером и композитором Константином Меладзе. У вокалистки есть дети от прошлых отношений – 19-летняя Соня и десятилетняя Сара.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Артистка не отрицает, что задумывалась еще об одном ребенке. "Я считаю, что все решается на небесах. Мы можем чего-то хотеть, но все равно получается так, как получается", – сказала Брежнева.

Вера добавила, что сама родилась в большой семье и считает, что многодетность – это круто. Артистка готова к пополнению в семействе.

Знаменитость не скрывает, что совмещать материнство и карьеру крайне сложно. Сейчас у артистки много проектов. Знаменитость занимается не только музыкой, еще она выпускает косметику, обувь, снимается в рекламе.

По словам Веры Брежневой, старшая наследница Соня уже не нуждается в ее внимании. Девушка успешно учится в университете США. А вот младшая Сара часто скучает по маме.

"У Сары начался возраст, когда пишут: "Мам, я так скучаю по тебе, так тебя жду". Но как только я приезжаю, слышу: "Мам, я к Насте", - цитирует знаменитость 7 Дней.ru.

Добавим, что в СМИ то и дело появляется противоречивая информация. Ходят слухи, что Константин Меладзе завел интрижку на стороне. Вера Брежнева сплетни игнорирует. Артистка говорит, что продюсер – идеальный мужчина для нее. В браке с ним звезда стала по-настоящему счастлива.

29 февраля 2020, 13:07
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