Ушедшая с Муз-ТВ после скандала Кудрявцева получила щедрое предложение по работе

Лера Кудрявцева накануне приняла решение покинуть "Муз-ТВ" после скандала. Оказалось, что бессменную телеведущую все же подвинули и пригласили на ее место Ольгу Бузову. Но без работы женщина долго сидеть не будет.

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