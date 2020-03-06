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Ушедшая с Муз-ТВ после скандала Кудрявцева получила щедрое предложение по работе

Лера Кудрявцева. Фото: www.instagram.com / leratv
Лера Кудрявцева накануне приняла решение покинуть "Муз-ТВ" после скандала. Оказалось, что бессменную телеведущую все же подвинули и пригласили на ее место Ольгу Бузову. Но без работы женщина долго сидеть не будет. 
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Шоувумен рассердило, что она узнала о смещении с должности ведущей музыкальной премии не от директора канала Армана Давлетьярова, а из новостей. Женщина посчитала такое поведение мужчины, которого она называла другом, предательством, поэтому сразу же ушла с "Муз-ТВ". Оказалось, там Лера Кудрявцева уже довольно длительное время работала за символическую плату, так как считала это место родным. 

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Буквально на следующий же день после объявления решения стало известно, что телеведущая получила выгодное предложение от НТВ. Условия пока не разглашаются, да и сама блондинка уверяет, что еще не приняла окончательного решения. Пока известно лишь то, что она может рассчитывать на официальный контракт с медиа.

"Да, мне поступило предложение от главы НТВ перейти к ним официально", – цитирует ведущую Super.ru. Впрочем, поклонников такой поворот событий не удивил. Уже несколько лет женщина представляет на канале две популярные передачи – "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись". 

Пару дней назад Лера Кудрявцева отправилась в отпуск, чтобы отдохнуть после скандала. Она заверила, что сообщит о своем решении по приезде. 

Автор: 6 марта 2020, 19:53

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