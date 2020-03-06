"Проституция": пойманная с кокаином Бочкарева высказалась о гражданском браке

Наталья Бочкарева пришла в гости в программу "Ходят слухи" на платформе "Ютуб". Женщина выразила свое мнение о недавнем высказывании протоиерея Дмитрия Смирнова.

"Гражданские браки, гостевые – это проституция. Все бесплатное. Проститутке надо хоть сотенку заплатить, а тут, пожалуйста, даром, еще и ужин готовит", – сказало некоторое время назад духовное лицо. В Сети крайне негативно восприняли подобное заявление, однако нашлись и защитники позиции.

Рамина Эсхакзай спросила у Натальи Бочкаревой, как та отнеслась к высказыванию представителя церкви, учитывая, что актриса верит в бога и периодически посещает святые места. Артистка призналась, что в целом согласна с мнением. "Отчасти так оно и есть. Мужчина вешает лапшу на уши женщине, что "ой, да я с тобой, и вообще, все круто". А по факту, не давая ей никаких обещаний, он ее держит на крючке", – ответила на вопрос звезда сериала "Счастливы вместе". Артистка считает, что такое положение дел не позволяет девушке реализоваться как матери, ведь у нее нет гарантий, что этот ребенок будет нужен мужчине, не желающему на ней даже жениться.

"Идут года – эти браки гражданские могут длиться и пять, и десять лет, – а потом он берет и "извини, я нашел молодую и красивую", – высказала мнение Бочкарева.

Наталья уверена, что женщины должны сами защищать свою честь и достоинство, не соглашаясь жить без штампа в паспорте. Более того, актриса советует венчаться, так как, по ее мнению, это позволит партнеру уважать вас, ведь дана клятва в любви перед высшими силами.

Напомним, в прошлом году Наталью Бочкареву поймали с кокаином, который она спрятала в трусах. Женщину задержали сотрудники полиции, но ей удалось отделаться штрафом.