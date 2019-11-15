Бочкарева пожаловалась на страшную несправедливость и ложь

Звезда сериала "Счастливы вместе" после скандала с кокаином в трусах решила внести ясность. Наталья Бочкарева вышла на связь в своем "Инстаграме", рассказав о наболевшем.



Актриса расставила все точки над "і" по поводу своей школы-студии. Она возмутилась из-за того, что СМИ написали, будто знаменитость "лишилась бизнеса". Актриса взвыла от такой несправедливости и оставила гневный пост.

Наталья Бочкарева заверила, что это ложь. "Я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего – о моей собственной школе-студии. Да, к сожалению или к счастью нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле", – признала звезда. "Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали "бизнес", и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе", – возмутилась артистка.

Наталья Бочкарева отметила, что сейчас у нее все хорошо. Каждый день она ходит на работу и занимается со своими маленькими воспитанниками. "Моя школа – это не бизнес. Это изначально социальный проект, который направлен, прежде всего, на помощь деткам из малоимущих и неполных семей, а также детям с инвалидностью", – подчеркнула знаменитость.

"Мне очень горько и досадно, что мечта, к которой я так долго шла, превратилась в очаг сплетен", – пожаловалась Наталья Бочкарева. По словам звезды, именно по этой причине она не дает комментариев. Актриса заверила, что беспокоится не за свою репутацию, а переживает о детях, которые ей поверили. В завершение своей публикации она попросила у поклонников прощения за сильные эмоции.

Напомним, скандал разгорелся после того, как автомобиль звезды сериала "Счастливы вместе" остановили правоохранители. При ней якобы нашли запрещенные препараты. Позже Наталья Бочкарева опровергла эти данные.

