"Просто подставили": Игорь Крутой не ожидал провокации Андрея Малахова

После эфира Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд Москвы иск к Юрию Шатунову и Льву Лещенко, которых обвинил в клевете. В студии Андрея Малахова звезды разбирали случай, когда продюсер исполнял песни "Ласкового мая" под фонограмму коллеги. Гости программы высмеяли и осудили его за подобное поведение.
Разин вновь высказался на эту болезненную тему. По его словам, единственным порядочным человеком на шоу оказался Игорь Крутой. После выпуска композитор извинился перед Андреем. Он отметил, что не ожидал провокации от Малахова и сам был подставлен.
"Спасибо, Игорь Яковлевич, за понимание того, что Вас просто подставили. Но они за это очень сильно поплатятся и ответят", – заявил Разин. Высмеявших его знаменитостей продюсер окрестил негодяями.
Напомним, что Лев Лещенко назвал поведение администратора группы "Ласковый май" схожим с "латентной шизофренией". Артист отметил, что о Разине все давно забыли, и тот раздувает скандалы, чтобы о нем говорили.
Как писали "Дни.ру", ранее Игорь Крутой поделился в "Инстаграм" кадрами 25-летней давности. Он опубликовал видео с презентации песни "Любовь, похожая на сон" в исполнении Аллы Пугачевой и предложил подписчикам вспомнить, как в далеком 1995 году выглядели звезды российского шоу-бизнеса.
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