"Хочется вас пощипать": россиянки пришли в восторг от холеного Игоря Крутого

В своем инстаграм-аккаунте продюсер опубликовал архивное видео с презентации песни "Любовь, похожая на сон". Он предложил вспомнить подписчикам то время и то, как в далеком 1995 году выглядели звезды российского шоу-бизнеса.
Так, в ролике можно увидеть Михаила Жванецкого, Аллу Пугачеву, влюбленного в нее Филиппа Киркорова, улыбающегося Юрия Николаева, Дмитрия Маликова с супругой, телеведущего Ивана Демидова, Илью Резника и самого Игоря Крутого. Кадры умилили и растрогали фолловеров.
Поклонники одарили композитора комплиментами. Россиянки пришли в восторг от его внешнего вида. В 40 лет Игорь Крутой выглядел довольно импозантно.
"Какие все относительно молодые. А вы, Игорь Яковлевич, такой холенный, упитанный, так и хочется Вас пощипать", – высказалась одна из подписчиц. Композитор ответил ей в шутливой форме, спросив, что же ей мешает это сделать.
Материал дополняется
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Кого еще тошнит от стариков?..
Реалист - кибер-рыцарь
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Россия
Бабаевский шоколад мммм(Продолжаем)