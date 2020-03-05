"Кожаная запятая": Брежнева разглядывала половые органы в эфире передачи

Вера Брежнева и Сергей Светлаков стали новыми гостями ютуб-шоу Comment Out. Девушка в погоне за баллами решила не стесняться и посмотреть на интимные части тела.

По правилам программы участники должны писать непристойные комментарии под публикациями других звезд в "Инстаграм". Если по каким-либо причинам герой не хочет оставлять сомнительные слова под фото коллеги, он должен выполнить пари. В течение эфира Вера Брежнева не могла никого оскорбить, поэтому терпела наказания. Однако в этот раз она решила заработать дополнительные очки, чтобы выиграть раунд у Сергея Светлакова. Мужчина перед этим написал комментарий под фото Максима Галкина и заработал два балла.

Суть повинности была в том, чтобы угадать, кто из троих людей в длинных пальто эксгибиционист и не надел белье. "А плащи открываются?" – с надеждой уточнила Вера у ведущего. "И тебе нужно будет угадать, сколько времени он показывает", – пошутил шоумен Владимир Маркони, намекая на уровень возбуждения стоящего перед звездой эксгибициониста.

Девушка указала пальцем на человека в черной одежде, он распахнул плащ, и... оказалось, что Вера угадала – трусов на мужчине не было. Зал взорвался от хохота, а Брежнева открыла рот от удивления. Когда смех утих, Сергей Светлаков отметил, что это удар по его самолюбию – видимо, его впечатлил размер полового органа голого участника наказания. "Там такая кожаная запятая, вы б видели! Как будто кукурузы туда еще набили," – отметил артист.