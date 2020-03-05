Виновата Пугачева? Названа сенсационная причина, почему Кудрявцеву вышвырнули вон

На днях стало известно, что неизменная ведущая церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Лера Кудрявцева осталась без работы. Ее заменили Ольгой Бузовой. Говорят, к этому может быть причастна Алла Пугачева.

В 2019 году ведущими грандиозного шоу, помимо Леры Кудрявцевой, были Максим Галкин, Александр Ревва и Ксения Собчак. На сей раз ее заменила звезда скандального проекта "Дом-2", поющая ведущая Ольга Бузова. Говорят, это вполне предсказуемо, ведь та, несмотря на неоднозначную репутацию, пользуется бешеной популярностью среди молодежи, для которой и задумано шоу.

Кудрявцева кипит от возмущения. Она заявила, что узнала о том, что ее буквально выставили вон, из СМИ, а не от генерального директора телеканала МУЗ-ТВ Армана Давлетярова, с которым они дружат и живут "дом в дом". Лера напомнила, что много лет отдала телеканалу, и там лежит ее трудовая книжка. "Когда узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает вопрос, есть ли вообще дружба", – отметила Кудрявцева.

Официального объяснения того, почему она осталась без работы на шоу, не последовало. Арман отказался комментировать ситуацию, когда ему позвонили журналисты. Зато в кулуарах легко назвали причину. Якобы виной тому обида Аллы Пугачевой, утверждает сайт "Комсомольская правда".

Дескать, Примадонна не простила телеведущей выпуск передачи "Секрет на миллион", который был посвящен ее юбилею. В программе откровениями о личной жизни певицы поделились ее бывший муж Миколас Орбакас и экс-любовник Сергей Челобанов. По слухам, Примадонне страшно не понравилось, что некогда любимые мужчины на всю страну обсуждали, какова она в постели.

После выхода шоу в эфир Пугачева довольно жестко прокомментировала его в другой программе: "Как из помойки выскакивает очень красивая девушка и начинает спрашивать: "Скажите, а вы спали с ней? А какая она в постели?" Не сужу людей, они должны отвечать, раз пришли. Но меня удивляет уровень ведущих, которые считают, что это поднимает им рейтинг".

Кудрявцева ответила 70-летней артистке. "Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь уже 25 лет, – труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то. Мы все рабы определенного формата и потребностей аудитории. Кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет", – парировала ведущая.

Возникает логичный вопрос, почему Лера вела мероприятие в прошлом году, почти сразу после скандала. Говорят, что-то менять было поздно – имена ведущих церемонии вручения премии МУЗ-ТВ назвали до выхода резонансного шоу.