Распутина откровенно о состоянии Успенской: Ее добивают

Вот уже на протяжении нескольких недель обсуждается скандал в семье Любови Успенской. Свое мнение об этом высказала певица Маша Распутина.

На протяжении нескольких недель буквально вся страна следит за тем, что творится в отношениях Любови Успенской с единственной дочерью, 30-летней Татьяной Плаксиной. Молодая женщина обвинила именитую мать в моральном и физическом насилии, которое якобы испытывала с раннего детства.

"Она меня терроризирует и угнетает с детства. У нее постоянные эмоциональные перепады. То "ты моя самая любимая принцесса", то "ты никто, ты ничто". Когда я пела или писала музыку, она меня затыкала. Мама плела интриги, чтобы у меня не было никаких контактов, рушила мою дружбу. Она постоянно меня унижала, давила", – в недавнем интервью жаловалась Татьяна Плаксина.

Любовь Успенская опровергала слова наследницы, утверждая, что та сильно переменилась после прохождения странного обряда в Перу, где принимала наркотический отвар "Аяваска", а потом и вовсе упала с велосипеда в Коста-Рике, в результате инцидента сломав челюсть и потеряв зубы.

Ситуацию прокомментировала певица Маша Распутина. Она встала на сторону Любови Успенской. "Это беда матери. Такое несчастье может прийти в любой дом: от этого никто не застрахован. Мы живем в такое сатанинское время", – заключила артистка.

Маша Распутина выразила беспокойство о состоянии певицы. "Мой муж Виктор Евстафьевич недавно смотрел передачу с Успенской. Говорит, что в ее адрес такие выпады нехорошие звучат. Фактически ее добивают. Этого делать нельзя!" – цитирует певицу "Собеседник".

Артистке не понаслышке знакома ситуация Успенской и Плаксиной, ведь у Распутиной в свое время были крайне напряженные отношения со старшей дочерью Лидой. Впрочем, Маша не считает эти случаи аналогичными. "Лида все же была не под наркотой. Сейчас она рядом со мной. Периодически выезжает, подлечивается. Лида – очень добрый человек. Дай Бог, если доживу до глубокой старости, думаю, что чашку чая мне подаст именно Лида. Хочу, чтобы она была при мне. Слава Богу, что он ей дал зерно доброты, которое в ней расцвело. Я этому очень рада", – призналась исполнительница.