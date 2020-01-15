Голые ляжки Распутиной заставили народ биться в экстазе

В кадре артистка появилась в желтом коротком платье с рюшами и открытыми ключицами. Юбка выше середины бедра обнажила ляжки танцующей певицы. Образ Распутина дополнила серебристыми сапогами на высоком каблуке и широкой лентой на шее. В ее подтанцовке участвовали два молодых человека в костюмах.
Маша исполнила знаменитую композицию "Роза чайная". Аудитория подпевала артистке и снимала ее на телефоны. Для выступления стилисты сделали поп-певице яркий макияж. Они выделили ей глаза и накрасили губы помадой цвета фуксии. Волосы уложили легкими волнами.
В конце одна из поклонниц подарила звезде отечественной эстрады огромный букет белых роз. Распутина обняла ее и продолжила петь, однако цветы проигнорировала.
Напомним, что знаменитость неоднократно критиковали за ее сценические образы. Ранее Маша выставила в своем инстаграм-аккаунте селфи. Подписчикам не понравился снимок, и на исполнительницу обрушилась волна негативных комментариев.
"А что с лицом? Пчелы ужалили?", "Лицо естественным не выглядит! Зачем себя так уродовать?! Естественная красота была намного лучше!" – брызгали ядом пользователи. По их мнению, Распутина злоупотребляет услугами косметологов и пластических хирургов.
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