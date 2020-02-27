Пьяная от наркотиков: специалист о состоянии облысевшей дочери Успенской

В свежем интервью Любовь Успенская заявила, что ее дочь Татьяна Плаксина переменилась после того, как прошла странный обряд в Перу, где попробовала напиток аяваска. Нарколог проанализировал состояние Плаксиной и заявил, что ей нужна всеобъемлющая помощь и долгая реабилитация. Однако, по его мнению, поддержку нужно оказать и Любови Успенской.

Впервые о странностях Татьяны Плаксиной стали говорить после того, как Любовь Успенская обнародовала видео, где обривает дочь на лысо. При этом молодая женщина издавала странные звуки. Впрочем, тогда состояние Тани связали с тем, что она сильно покалечилась в Коста-Рике при непонятных обстоятельствах.

Однако впоследствии Любовь Успенская на ставшем резонансным шоу Ксении Собчак объяснила, что состояние наследницы круто изменилось после ее поездки в Перу, где она якобы прошла обряд и попробовала так называемое "вино мертвых" аяваску. Этот отвар принимают местные шаманы, чтобы общаться с духами. Во многих странах этот напиток официально запрещен, так как он вызывает галлюцинации.

Попробовавшие аяваску люди говорят, что испытали ни с чем несравнимые ощущения. В Сети утверждают, что удовольствие от напитка так себе – помимо удовольствия и странных видений, люди испытывали ужас, они рыдали и их сильно тошнило.

Психиатр-нарколог Алексей казанцев уверен, что именно напиток аяваска сгубил Татьяну Плаксину. "Одна из составляющих – очень сильный галлюциноген. И для тех, у кого есть предрасположенность к психическим заболеваниям, он может послужить спусковым механизмом – тогда и возникнут симптомы шизофрении", – сообщил он.

Специалист вспомнил о том, что на шоу дочь Любови Успенской признавалась, что пробовала и "травку". "Она и сейчас в состоянии наркотического опьянения – вот, например, повторно обрила голову. Марихуана вовсе не безобидная травка", – заключил эксперт в беседе с сайтом "Комсомольская правда".

Ранее Казанцев проанализировал весьма депрессивные и странные картины дочери Успенской. Тогда он сделал два вывода: что у автора либо депрессия, либо период психического обострения. И это притом, что он не знал, чьи полотна комментирует.

Нарколог убежден, что помощь требуется не только Татьяне Плаксиной, но и Любови Успенской. По его мнению, эта ситуация стала травмирующей для певицы. К тому же она по-своему старалась вложиться в дочь. "Но в большей степени надо заниматься с Татьяной – ей нужно много работать с психиатром-наркологом. И конечно, нужно серьезное лечение и длительная реабилитация", – вынес вердикт специалист.