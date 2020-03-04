Престарелый отец Филиппа Киркорова объявлен в розыск за быструю езду

Кто бы мог подумать, что в своем возрасте Бедрос Киркоров будет рисковать жизнью ради быстрой езды. Как пишет телеграм-канал Mash, находясь за рулем своего "Лексуса", он периодически попадает на штрафы от полиции. Сейчас Бедрос Филиппович имеет восемь постановлений за гонки в Московской и Новгородской областях. Они уже переданы судебным приставам. В случае, если артист не заплатит, может лишиться своего автомобиля и права покидать страну.
А ведь в прошлом году Бедрос Киркоров отказался от участия в гастрольном туре своего сына Филиппа из-за плохого самочувствия. Тогда артист был обеспокоен состоянием своего здоровья и опасался перелетов. Видимо, в автомобиле на полной скорости Киркоров-старший чувствует себя удовлетворительно.
Ранее сообщалось, что его сын Филипп Киркоров также был наказан за быструю езду. В прошлом году федеральная налоговая служба заблокировала счета артиста. У него накопилось около 20 штрафов за превышение скорости. Тогда за Филиппа заступился его представитель – Геннадий Рыбак. Мужчина объяснил, что все это лишь вымысел и ничего общего с реальностью не имеет.
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