Бедрос Киркоров попытался флиртовать с матерью Стаса Михайлова

Оказавшаяся в числе приглашенных Катя Лель показала в своем блоге в "Инстаграм", как отдыхает ее звездное окружение. Праздничный стол Михайловых радовал глаз своим убранством.
На столе красовались живые цветы, канделябры и зажженные свечи, яркие фрукты. В центре внимания в какой-то момент оказалась мама Стаса Михайлова Людмила. Бедрос Киркоров предложил сыну Филиппу и сестре Мари спеть для нее композицию "Мама", передает Teleprogramma.pro.
Певец исполнил специально для нее трогательную песню. Он добавил, что ее пели все великие артисты своим матерям.
Напомним, ранее Мари Киркорова преобразилась в программе "Модный приговор". Бывшая оперная певица в финале выглядела как настоящая звезда. Однако на новогодней вечеринке у Стаса Михайлова она почему-то опять появилась в своем привычном образе.
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