"По стопам моей бабушки": принц Уильям посетил пивнушку

Герцоги Кембриджские проследовали на прием, организованный британским послом в Ирландии в пабе. Здесь принцу Уильяму и Кейт Миддлтон рассказали о знаменитом на весь мир пиве и предложили его продегустировать.
Супруги не отказалась пропустить по кружечке пенного напитка. Принц Уильям напомнил, что побывать в этом месте было его мечтой. Девять лет назад заведение посещала сама Елизавета II.
"Посетив Guinness Storehouse, мы прошли буквально по стопам моей бабушки, которая была здесь в 2011 году", – отметил герцог. Он рассказал, что тогда Елизавете II показали, как наливать идеальную пинту пива.
Кейт Миддлтон для выхода в свет выбрала изумрудное блестящее платье. Жена принца Уильяма довольно трепетно отнеслась к выбору нарядов для поездки в Ирландию, остановившись на традиционном для этой страны цвете.
Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям покинут Великобританию на время появления там герцогов Сассекских. Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Лондон, чтобы провести последние мероприятия перед официальным отказом от королевских обязанностей.
Как писали "Дни.ру", принц Уильям с супругой во время визита в Ирландию запланировали посетить Дублин, графства Мит, Килдэр и Голуэй. Многие расценили поездку герцогов Кембриджских в эту страну как знак Маркл и принцу Гарри.
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