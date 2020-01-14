Принцы Уильям и Гарри заявили о своей вражде

Герцоги Сассекский и Кембриджский сделали официальное заявление о том, что это все наглая ложь – между ними нет никакой вражды. "Для братьев, которые так сильно озабочены проблемами психического здоровья, подобные подстрекательства кажутся оскорбительными и вредоносными", – говорится в сообщении.
Тем не менее, сложно не заметить, как сильно друг от друга отдалились родственники за последние полгода. С чем это связано, неизвестно.
Напомним, первая ссора разгорелась между ними накануне свадьбы принца Гарри с Меган Маркл. Его старший брат был категорически против этого союза, заявив, что он ни к чему хорошему не приведет.
Недавно герцог и герцогиня Сассекские заявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. Конечно, это известие не обрадовало членов семьи, при этом они уважительно отнеслись к решению супругов. Как писали ранее "Дни.ру", даже королева Елизавета II поняла и приняла желание принца Гарри и Меган Маркл жить более независимой жизнью.
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