Кейт Миддлтон и принц Уильям собрались сбежать подальше от членов королевской семьи

Но, судя по всему, и их терпению пришел конец. Герцог и герцогиня Кембриджские очень измотаны в связи с последними событиями. Им срочно потребовался отдых.
Кроме того, так как принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей, они целиком и полностью легли на плечи принца Уильяма и его жены. Из-за слишком напряженного графика супруги совсем не видят своих наследников, которых, к слову, у них трое – Шарлотта, Джордж и Луи.
По данным издания RadarOnline, герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми уедут в свой загородный дом Anmer Hall в Норфолке. Там они проведут несколько дней в тиши и покое.
Поклонники уверены, что на решение Миддлтон и принца Уильяма повлияли Маркл и ее супруг. Ведь младший внук королевы Елизаветы II обосновал свой отказ от престола тем, что хочет уделять больше времени любимой жене и их сыну Арчи, которого Меган родила в мае прошлого года в Лондоне. Недавно малышу исполнилось девять месяцев.
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