"Попал прямо в сердце": Киркоров развалил брак актрисы Довлатовой

Артистка в эфире программы сделала интересное заявление: первый брак распался из-за Филиппа Киркорова. В то время женщина жила в Москве, а ее муж занимался делами в Санкт-Петербурге. В какой-то момент ей позвонил известный певец и заявил, что в нее влюблен один мужчина и очень хочет получить номер ее телефона. "Филипп — тот человек, которому легче сказать да, чем пререкаться. Звонки от него могут сутками продолжаться", – шутит Алла Довлатова. Оказалось, что тайный поклонник актрисы – милиционер Алексей Борода.
"И вот он звонит, я слышу этот голос, тембрально он попал мне сразу в сердце", – рассказывает женщина о знакомстве с будущим супругом. После загадочный мистер икс пришел к Довлатовой на спектакль, а через неделю посетил еще один. Корчевников попытался уколоть актрису за неверность, ведь она все еще была в браке, а все-таки пригласила поклонника на спектакль. Однако звезда отмахнулась, заверив, что всего лишь хотела уважить Киркорова.
Пара встретилась еще несколько раз, и в какой-то момент мужчина отвез артистку на дачу, где она жила с детьми. Женщина предложила ему заночевать в гостиной, а на утро убежала на эфир, забыв предупредить, что у них гость. "Днем мне звонит нянечка и говорит: "У нас по дому ходит какой-то мужчина". Мой сын Пашка сразу подружился с Лешей. Дал ему поиграть своим игрушечным автобусом, который даже мне не давал", – вспоминает женщина.
Первый муж вскоре узнал, что у жены роман на стороне, и предложил развод. Алла Довлатова согласилась, так как уже давно чувствовала отдаление и была по уши влюблена в нового ухажера.
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