"Гадостей наделала": Литвинова призналась Собчак в пакостях Богомолову

Рената Литвинова стала новой гостьей ютуб-шоу Ксении Собчак. Во время беседы с журналисткой женщина случайно раскрыла неприятные тайны, связанные с мужем скандальной блондинки.

53-летняя кинодива призналась, что ей нравится режиссер Константин Богомолов как человек, ведь он никогда никого не упрекает. "Что мне в нем нравится – он великодушный. Сколько я ему гадостей наделала в творческом плане..." – заявила режиссер.

Ксения Собчак была в шоке от такой информации, так как не была в курсе кулуарных разборок и попросила рассказать подробности. Литвинова спохватилась, мол, зря она это упомянула. "Вы сейчас будете мне мстить за своего любимого", – пошутила режиссер.

Как оказалось, артистка критиковала его работу и даже как-то раз ушла со спектакля "Карамазовы". Женщина поделилась, что сначала отрепетировала свой отрывок, а потом решила посмотреть, что происходит на сцене в остальное время. Стоит отметить, что постановка идет пять часов подряд.

"Я стала ознакамливаться с его спектаклем и настолько вскипела, что у меня лопнул глаз. Вот такая молния красная в глазу пошла, когда Мороз и Ребенок легли и пошло-поехало", – описывает свое впечатление от увиденного Рената Литвинова в "Осторожно, Собчак". Ведущая удивилась такой реакции на работу своего мужа и заверила, что ей "Карамазовы" очень понравились.