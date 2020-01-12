Сбили в день рождения: Литвиновой зашили лицо после страшной аварии

Днем 12 января известная артистка оказалась под колесами автомобиля. Авария произошла в центре Москвы неподалеку от ресторана общественного питания. Знаменитости вызвали скорую помощь.

После этого жуткого случая в СМИ появилась информация, что актриса получила травмы руки и ноги. Но инцидент оказался не только пугающим, но и курьезным: по иронии судьбы Рената Литвинова попала в ДТП в день своего рождения. В воскресенье ей исполнилось 53 года.

Вскоре артистка и сама рассказала о произошедшем. В своем инстаграм-аккаунте она поспешила успокоить поклонников, заявив, что с ней уже все в порядке.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." – всем, кто переживал – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", – написала Рената Литвинова.

Однако уже в следующей строчке она отметила, что в аварии пострадало ее лицо. В частности, доктору Теймуру Кулиеву пришлось зашивать ей подбородок. Актриса также отметила, что ДТП произошло, когда она направлялась в салон после пробежки.

"Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения", – добавила Рената Литвинова.

Подписчики были шокированы поразительным стечением обстоятельств. Некоторые из них поспешили пожелать актрисе скорейшего выздоровления, а другие – поздравили с днем рождения.







