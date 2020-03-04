"Если нужно – уберу": Литвинова согласилась вычищать экскременты за немощной Земфирой ирой

В беседе со скандальной ведущей артистка призналась, что у нее есть кошка. Рената подобрала ее на улице, а предыдущего питомца отвезла дочери Ульяне. Однако жена Константина Богомолова запротестовала, отмечая, что у такой женщины не может быть усато-полосатого друга.
"Знаете, как в том анекдоте: за каждого мужчину, которому отказываешь, в старости у тебя обязательно будет кошечка. У Вас же еще не старость, у Вас не может быть кошечки!" – пошутила Ксения Собчак. Актриса призналась, что готова к такому наказанию.
Ведущая перешла к уточняющим вопросам о животном – она не поверила, что дива сама убирает за любимцем экскременты. "Ну у меня есть человек по хозяйству, но когда припирает... У меня есть пакетик, специальный совок... Ну а что? А как?" – оправдалась гостья.
Рената отметила, что это нормально, ведь, если будет трудное материальное положение или кто-то из родных заболеет, придется делать подобные вещи. Собчак прямо спросила, за кем Литвинова готова убирать, кроме матери и кошки. "За всеми своими любимыми людьми", – призналась артистка.
"А за Земфирой готовы?" – попыталась спровоцировать ведущая. "Если нужно будет – уберу. Конечно, она же товарищ", – с теплотой в голосе произнесла светская львица.
Литвинова рассыпалась в комплиментах подруге, с которой общается больше 15 лет. "Земфира – это дар", – заключила Рената.
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