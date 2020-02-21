"Пятница": развалившаяся на диване Литвинова поразила народ

Рената Литвинова опубликовала игривый снимок на своей странице в микроблоге. Поклонники были поражены сходством фотографии с живописной картиной.

Актриса показала в социальной сети кадр, на котором она изображена в красном свободном платье. Женщина лежит на диване вместе с собакой, отвернувшись от камеры. Фото стилизовано под фэнтезийное ретро – создается впечатление, что перед нами картина эпохи барокко: фон выполнен в золотой гамме, а с потолка к Ренате тянутся ветки деревьев. "Пятница", – лаконично подписала пост Литвинова.

Поклонники остались в восторге от образа светской львицы. "Леди ин ред! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я бы себе приобрела бы такую картину", "Прям картина! Отдыхающая Красавица!", "Какая благородная причёска! Как оно все так красиво лежит..", "В стиле прерафаэлитов", – написали фолловеры в комментариях, сообщает Пятый канал.

Напомним, ранее суд обязал Ренату Литвинову оплатить штрафы в двойном размере. Оказалось, что женщина не закрыла свои задолженности за нарушение правил парковки и дорожного движения за 2019 год в размере 11 тысяч рублей.