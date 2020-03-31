"Я давно хотела в своей жизни что-то изменить": разведенная Степаненко связалась с холостяком Шифриным

66-летней Елене Степаненко развод пошел явно на пользу. Она похудела, посвежела, похорошела. И снова рвется в бой!

Мы привыкли видеть королеву российского юмора исключительно в образах ее персонажей. Но зрителей всегда интересовало, какая Елена Степаненко на самом деле, чем увлекается, что ее огорчает, что забавляет. Узнать артистку поближе можно будет в "Шоу Елены Степаненко", которое с 12 апреля по воскресеньям будет идти на телеканале "Россия".

Энергичная Елена подготовилась ко встрече основательно – кардинально сменила имидж и настроилась решительно. Познакомиться с обновленной внешне и внутренне Еленой Степаненко хотят все звезды. Но первыми "на огонек" заглянут Мария Аронова, Татьяна Васильева, Ольга Бузова, Ефим Шифрин, Анна Семенович, Олеся Железняк, Анфиса Чехова, Николай Цискаридзе.

Давний друг – завидный холостяк Ефим Шифрин – задаст Елене актуальный сегодня вопрос: почему же у любимицы миллионов до сих пор нет "Инстаграма"? Эту тему продолжит и самая влиятельная инстадива современности Ольга Бузова. У нее – шутка ли! – 20 миллионов подписчиков! Она научит Елену модным словечкам и успеху в социальных сетях. Вероятно, после такого мощного мастер-класса Степаненко вскоре выйдет в топ "Инстаграм".

"Я давно хотела в своей жизни что-то изменить, выйти за рамки своего творческого образа, попробовать что-то новое, – заявила "Дни.ру" Елена Степаненко. – И это шоу как раз то, чего мне так не хватало. Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны".

Пока не известно, будет ли смотреть эту передачу бывший муж Степаненко – юморист Евгений Петросян. Напомним, они прожили вместе 33 года и до сих пор делят совместно нажитое имущество через суд.