"Обстановка по кайфу": Волочкова показала огненный шпагат

Анастасия Волочкова без дела не сидит во время карантина. Балерина с удовольствием устраивает представления у себя дома, для этого у танцовщицы даже есть сцена. При этом, кажется, Волочковой никогда не надоест садиться на шпагат и демонстрировать свои умения публике. На этот раз она решила привлечь внимание к растяжке необычным снимком.
В своем инстаграм-аккаунте Анастасия опубликовала фото, где показала шпагат рядом с костром. Огонь перекрывает туловище балерины, делая снимок еще более эффектным. К слову, запечатлели ее во дворе дома.
"Обстановка по кайфу", – подписала фото балерина.
Напомним, что недавно Анастасия Волочкова отсутствовала на вечеринке у Игоря Крутого. Композитор не стал приглашать балерину, потому что затаил за нее обиду еще много лет назад. Однажды Крутой столкнулся с капризами Волочковой и не стал снимать ее в своем клипе. Якобы у танцовщицы были неадекватные запросы.
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