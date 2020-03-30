"Обстановка по кайфу": Волочкова показала огненный шпагат

Анастасия в очередной раз продемонстрировала свою знаменитую растяжку. Чтобы привлечь внимание, балерина сделала необычный снимок.

Анастасия Волочкова без дела не сидит во время карантина. Балерина с удовольствием устраивает представления у себя дома, для этого у танцовщицы даже есть сцена. При этом, кажется, Волочковой никогда не надоест садиться на шпагат и демонстрировать свои умения публике. На этот раз она решила привлечь внимание к растяжке необычным снимком.

В своем инстаграм-аккаунте Анастасия опубликовала фото, где показала шпагат рядом с костром. Огонь перекрывает туловище балерины, делая снимок еще более эффектным. К слову, запечатлели ее во дворе дома.

"Обстановка по кайфу", – подписала фото балерина.

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова отсутствовала на вечеринке у Игоря Крутого. Композитор не стал приглашать балерину, потому что затаил за нее обиду еще много лет назад. Однажды Крутой столкнулся с капризами Волочковой и не стал снимать ее в своем клипе. Якобы у танцовщицы были неадекватные запросы.