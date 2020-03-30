Крутой послал Волочкову за ее неадекватные запросы

Недавно Игорь Крутой устроил вечеринку, чтобы с размахом отпраздновать день рождения своей сестры Аллы. На торжестве были многие звезды шоу-бизнеса: Лера Кудрявцева, Игорь Николаев, Олег Газманов, Николай Басков, вернувшийся с коронавирусом из США Лев Лещенко и другие. Однако общественность задалась вопросом: почему не появилась та, которая очень любит такие светские мероприятия? Конечно же, речь идет об Анастасии Волочковой. Тут должна быть явная причина.
Оказалось, причина есть. Как пишет "Экспресс-газета", Крутой не хочет иметь ничего общего с балериной. Негативное отношение к Волочковой у композитора появилось тогда, когда он собирался снять в Стокгольме клип на свою музыку "Ты в моем сентябре". Главную роль в нем должна была сыграть Анастасия. Однако в последний момент танцовщица начала плести интриги и капризничать. Крутой был в шоке от требований Волочковой и передумал брать ее в свой клип.
Тогда он нашел другую балерину – Лену Корикову. Такое отношение Анастасии не понравилось, и она обиделась на композитора.
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