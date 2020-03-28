Избранник Волочковой в разгар коронавируса подарил ей бумагу вместо цветов

На днях президент России Владимир Путин объявил в стране внеплановые выходные в связи с разгулом эпидемии. С 28 марта по 5 апреля работать будут только универмаги и аптеки. А магазины цветов закрылись на карантин.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова привыкла получать от своих поклонников большие букеты цветов. Как признается сама танцовщица, она "не мыслит без них жизни". Но в сложившейся ситуации достать их стало затруднительно. В связи с этим избранник балерины, личность которого она держит в строгой тайне, пошел на изощренные меры.

Мужчина включил свой талант и смекалку и вручил своей пассии цветы, сделанные из бумажных салфеток. Одну из них знаменитость продемонстрировала подписчикам своего инстаграм-аккаунта.

"Когда белая роза, созданная любимым, приобретает особую ценность", – подписала публикацию Анастасия Волочкова.

Стоит отметить, что пока звезда наслаждается красивой декорацией, остальным россиянам бумага нужна для более практичных нужд. Сейчас на полках магазинов трудно найти туалетную бумагу по адекватной цене: большинство жителей бросились скупать драгоценные рулоны, делая запасы для длительного карантина.