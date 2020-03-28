Избранник Волочковой в разгар коронавируса подарил ей бумагу вместо цветов

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова привыкла получать от своих поклонников большие букеты цветов. Как признается сама танцовщица, она "не мыслит без них жизни". Но в сложившейся ситуации достать их стало затруднительно. В связи с этим избранник балерины, личность которого она держит в строгой тайне, пошел на изощренные меры.
Мужчина включил свой талант и смекалку и вручил своей пассии цветы, сделанные из бумажных салфеток. Одну из них знаменитость продемонстрировала подписчикам своего инстаграм-аккаунта.
"Когда белая роза, созданная любимым, приобретает особую ценность", – подписала публикацию Анастасия Волочкова.
Стоит отметить, что пока звезда наслаждается красивой декорацией, остальным россиянам бумага нужна для более практичных нужд. Сейчас на полках магазинов трудно найти туалетную бумагу по адекватной цене: большинство жителей бросились скупать драгоценные рулоны, делая запасы для длительного карантина.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Как коронавирус на вас повлиял?
Ушел от меня из-за ребенка
Длинные волосы в 50
Обращение президента к народу
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные