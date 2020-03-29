Дразнит завистников: Волочкова закинула голые ноги на избранника

Анастасия Волочкова дразнит завистников. Бывшая прима Большого театра демонстрирует идиллию с возлюбленным.

Балерина проводит выходные в собственном подмосковном особняке. Компанию знаменитости составляет избранник, которого она тщательно скрывает от общественности. Анастасия Волочкова собирается рассекретить жениха только во время свадьбы.

Между тем танцовщица постоянно напоминает завистникам, коих у нее очень много, мол, счастлива и любима. Она публикует в личном "Инстаграм" снимки, на которых запечатлена вместе с кавалером. Правда, полностью возлюбленного Анастасия никогда не показывает – только по частям.

Так на свежем снимке в соцсети можно разглядеть, как Волочкова закинула обнаженные ноги на любимого. Артистка отметила, что даже дома, во время карантина, она проводит прекрасные, романтичные вечера.

Добавим, что комментарии под публикацией Анастасия Волочкова отключила. Звезда часто становится жертвой сетевых троллей и хейтеров. Балерина много раз обращалась к пользователям Сети, пыталась вразумить людей, однако негативных комментариев на ее странице меньше не стало.