Брак дал трещину: принц Гарри и Меган Маркл разругались

Меньше недели остается до того момента, как принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят быть членами королевской семьи и лишатся всех привилегий. Изначально выступающая против такого решения Елизавета II может смело сказать своему внуку в лицо "А я говорила!", ведь Меган начинает наседать на супруга.
Герцоги Сассекские столкнулись с бытовой проблемой: нехваткой финансов. Как только вступит в силу "мегзит", расходы супругов увеличатся. Власти Канады, куда ранее переехали Меган и Гарри, перестанут оплачивать их охрану, и семье придется серьезно раскошелиться. Заработать с помощью бренда Sussex Royal также не получится, потому что Елизавета II запретила его использовать в коммерческих целях. Мечты Меган о блестящей карьере в кино, похоже, тоже разбились. Ведь максимум, что могут предложить ей продюсеры – это озвучание мультфильмов.
Поэтому вполне резонно Меган торопит своему супруга в поиске работы. Как пишет National Enquirer со ссылкой на близкого знакомого Гарри, принц делает для этого все возможное и от него зависящее. Это же он и говорит жене. Меган упражняется в сарказме и говорит супругу, что пока почему-то не видит результатов. Гарри обиделся на супругу из-за ее острого языка. Сумеют ли герцоги Сассекские сохранить брак вопреки трудностям, покажет время.
Напомним, недавно принц Гарри вместо того, чтобы вернуться с Меган к сыну в Канаду, остался в Великобритании и предпочел повеселиться в компании своей бывшей возлюбленной.
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