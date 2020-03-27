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Брак дал трещину: принц Гарри и Меган Маркл разругались

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Похоже, отношения Меган Маркл и принца Гарри начинают портиться. А ведь только недавно герцог Сассекский чуть ли не сдувал пылинки со своей супруги. 
прочитано 465 раз

Меньше недели остается до того момента, как принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят быть членами королевской семьи и лишатся всех привилегий. Изначально выступающая против такого решения Елизавета II может смело сказать своему внуку в лицо "А я говорила!", ведь Меган начинает наседать на супруга.

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Герцоги Сассекские столкнулись с бытовой проблемой: нехваткой финансов. Как только вступит в силу "мегзит", расходы супругов увеличатся. Власти Канады, куда ранее переехали Меган и Гарри, перестанут оплачивать их охрану, и семье придется серьезно раскошелиться. Заработать с помощью бренда Sussex Royal также не получится, потому что Елизавета II запретила его использовать в коммерческих целях. Мечты Меган о блестящей карьере в кино, похоже, тоже разбились. Ведь максимум, что могут предложить ей продюсеры – это озвучание мультфильмов.

Поэтому вполне резонно Меган торопит своему супруга в поиске работы. Как пишет National Enquirer со ссылкой на близкого знакомого Гарри, принц делает для этого все возможное и от него зависящее. Это же он и говорит жене. Меган упражняется в сарказме и говорит супругу, что пока почему-то не видит результатов. Гарри обиделся на супругу из-за ее острого языка. Сумеют ли герцоги Сассекские сохранить брак вопреки трудностям, покажет время.

Напомним, недавно принц Гарри вместо того, чтобы вернуться с Меган к сыну в Канаду, остался в Великобритании и предпочел повеселиться в компании своей бывшей возлюбленной.

Автор: 27 марта 2020, 04:35

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А они думали, перестанут быть членами королевской семьи, перестанут исполнять свои обязанности, но все равно будут жить в шоколаде и все должно быть для них оплачено как раньше?? Нет, господа. Теперь пашите, негритята, солнце ещё высоко. Кормите себя сами
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